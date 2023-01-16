Россия и Белоруссия проводят совместные авиационные учения: подробности

В Белоруссии началось совместное с армией РФ летно-тактическое учение

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Главная цель учений — повысить оперативную совместимость при выполнении задач.

Вооруженные силы РФ и Республики Беларусь проходят совместные авиационные летно-тактические учение. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск», — сообщили в ведомстве.

Также в учениях от российской стороны участвует воинское формирование воздушно-космических сил (ВКС). В страну прибыли личный состав, вооружение, военная и специальная техника ВС РФ.

В учениях задействованы все аэродромы и полигон военно-воздушных и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии.

«Главная цель мероприятия — повышение оперативной совместимости российских и белорусских войск при совместном выполнении учебно-боевых задач» - отметили в Минобороны Белоруссии.

До этого российский лидер Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко создать единое оборонное пространство. Практика совместных учений будет продолжена в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Белоруссия наращивают группировку войск.