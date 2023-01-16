Здесь я дома: SHAMAN дал благотворительный концерт в Луганске и Мариуполе

Фото, видео: 5-tv.ru

Автор хитов «Встанем» и «Я русский» поделился чувствами, переполнившими его во время гастролей в Новороссии.

Известнейший российский исполнитель, спевший гимн России вместе с главой государства Владимиром Путиным на главной площади страны — SHAMAN — дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске. Восторженная публика горячо приветствовала артиста и долго не отпускала со сцены после завершения его выступления.

«Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже очень ждут. И примут как родного. Потому что здесь — я дома. В России. Моя команда приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года», — признался после концерта сам певец.

Исполнив свои главные хиты — «Встанем» и «Я русский» — SHAMAN еще больше часа общался со зрителями, среди которых были и участники специальной операции в Донбассе, и родственники военнослужащих, а также семьи погибших героев СВО и местные жители. Артист фотографировался и раздавал автографы, а также записывал видеоприветы для российских бойцов, несущих службу на передовой.

В желтой прессе не раз появлялись слухи о том, что SHAMAN на самом деле никуда не собирается, а про концерты для военных говорит так, впроброс.

«Это очень смешная история, учитывая, что я уже здесь!» — констатировал певец.

Выступления артиста 14 и 15 января продолжили серию благотворительных концертов, регулярно устраиваемых певцом для российских военнослужащих. Неделю назад SHAMAN присоединился к акции Министерства обороны России «Лучшим воинам Мира» и спел для участников специальной военной операции, находящихся на лечении и реабилитацию в 1586 военном клиническом госпитале Подольска. А до этого SHAMAN стал почетным гостем 105-летия Московского высшего общевойскового командного училища, выпускники которого после юбилейного концерта убыли на фронт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN рассказал о своем истинном долге перед поклонниками.