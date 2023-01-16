Нюша показала первые шаги годовалого сына на видео: «Идет-идет!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nyusha; Instagram* / nyusha_nyusha; 5-tv.ru

Малыш сделал несколько шагов навстречу знаменитой маме, но затем плюхнулся на мягкий ковер — примерно в той же точке, в которой начал свой путь.

Певица Анна Шурочкина, больше известная под псевдонимом Нюша, показала первые шаги годовалого сына Саффрона на видео. Ролик она опубликовала в личном блоге.

«Ути, мой маленький! Идет-идет! Это ты специально для бабули прям» — прокомментировала важное достижение сына Нюша.

На кадрах мальчик встает на ножки и делает несколько шагов по направлению к маме. Конечно, долго и далеко малыш пока ходить не может. Поэтому вскоре упал на мягкий ковер — примерно в той же точке, с которой начал свой путь.

Как напоминает 7Дней.ru, один годик исполнился Саффрону совсем недавно — 14 декабря 2022 года. Это второй ребенок певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова, женатых с июля 2017 года. Их первенцем стала дочка, которую назвали Серафима-Симба. Она родилась 6 ноября 2018-го.

Несмотря на воспитание двоих детей, совсем недавно в семье Нюши были размолвки. В сентябре прошлого года певица призналась, что в ее браке с Игорем Сивовым произошла измена. Кто именно был неверен, артистка не стала рассказывать. При этом уточнила, что в тот момент была беременна вторым ребенком.

Как отмечал 5-tv.ru, вскоре после скандала Нюша опубликовала эффектное видео, на котором щеголяет по улицам Дубая в платье с заметно выпирающим животиком. Комментарий о том, есть ли у нее третья беременность, певица дала перед самым Новым годом.

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