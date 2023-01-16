Взрыв на химическом заводе в Китае унес жизни двоих человек

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Тридцать четыре человека пострадали.

Два человека погибли и 34 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Китае.

Он произошел во время ремонта оборудования и был настолько мощный, что во многих домах, расположенных в округе, повыбивало стекла.

А столб черного дыма поднимался на сотни метров вверх.

Пожар на предприятии продолжается уже несколько часов, пока его удалось только локализовать.

Все пострадавшие госпитализированы, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Также неизвестна судьба еще 12 работников завода.