Шольц не может найти нового министра обороны Германии

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Канцлер ФРГ пообещал, что в его правительстве не меньше половины мест будут занимать женщины.

Между тем, власти Германии пока не знают, откуда им взять обещанные Украине танки. Газета Handelsblatt пишет, что, скорее всего, придется передать «Леопарды», предназначенные для Чехии и Словакии. Речь идет о 15-ти боевых машинах, но даже их немецкий оборонно-промышленный комплекс готов выделить со скрипом.

И на этом фоне канцлер Германии Олаф Шольц испытывает сложности с поиском нового министра обороны, сообщает газета Bild. Нынешняя глава оборонного ведомства Кристина Ламбрехт — как ожидается — уже сегодня может официально объявить о своей отставке.

А канцлер пообещал, что в его правительстве не меньше половины мест будут занимать представительницы прекрасного пола. Так что теперь ему надо найти именно женщину, которой можно доверить армию.