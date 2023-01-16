Британского премьера раскритиковали за поставки танков Украине

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Официальный Лондон убеждает союзников по НАТО помогать Киеву.

Британского премьера раскритиковали за решение отправить на Украину партию танков Challenger 2.

По мнению представителей оппозиционной «Партии наследия», это большая ошибка, и вместо того, чтобы стремиться к завершению конфликта, официальный Лондон лишь продлевает его.

Напомню, Британия приняла стратегию помощи Украине. Киеву отправят не только танки, но еще и большие самоходные гаубицы.

Кроме того, Лондон наращивает дипломатические усилия, чтобы убедить союзников по НАТО ускорить поставки вооружений.

С этой целью министры обороны и иностранных дел Великобритании отправились в США, Канаду, Германию и Прибалтику.