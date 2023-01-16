В США назвали Украину лабораторией для испытания оружия

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Американцы изучают, как действует их оружие в боевых условиях.

Конфликт на Украине позволил американцам изучить, как их оружие действует в условиях интенсивного использования.

По мнению экспертов CNN, страна стала настоящим полигоном для западной техники. Ведь раньше в столь масштабных и длительных конфликтах такое оружие участия не принимало.

И в этом эксперты американского канала соглашаются с российским оборонным ведомством.

Там не раз заявляли, к примеру, что Украина была полигоном для испытаний американского биологического оружия.