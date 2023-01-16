«Подобно побитому псу, приползете»: Шахназаров предсказал будущее Смольянинову*

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Сейчас актер живет в Латвии. Но в ближайшее время намерен отправиться покорять США. В его мечтах построить новую жизнь вдали от Родины, но получится ли? Нужен ли он там?

Публицист и телеведущий Михаил Шахназаров не остался в стороне после антироссийских высказываний Артура Смольянинова*. Напомним, актер заявил, что ему все равно, если превратится в радиоактивный пепел земля, на которой живут и растут сегодня его дети, а также готов вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стрелять в бывших коллег и друзей, кто не разделяет его позицию.

По мнению Шахназарова, радужное и положительное мнение о загранице сейчас призрачно. Ведь актер хоть и снимался в кино, но похвастаться умственными способностями и воспитанностью не может.

«Вы просто читали чужие тексты, произносили их перед камерой. Ничего не написали и не сотворили. Вы просто транслируете то, что вам дают. И любой режиссер говорит, что актер должен быть девственно тупым. Это вы и доказываете, видимо», — заявил Шахназаров в эфире шоу «Шах и мат» на Youtube-канале.

Как дальше сложится жизнь Смольянинова, неизвестно. Но публицист хочет надеяться, что актер после всего сказанного больше никогда не приедет в Россию. Но шансы на такое развитие событий малы. Ведь многие бежавшие и раскритиковавшие страну знаменитости со временем признавались, они скучают по Родине, мечтают вернуться, но, как это сделать, не знают.

«Я уверен, через какое-то время, подобно побитому псу, вы приползете, но вас не пустят», — заключил Шахназаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению депутатов, следует поступать с неуважительно отзывающимися о России артистами.

* — внесен в реестр иноагентов.