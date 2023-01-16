В сфере ЖКХ хотят ввести единые платежки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Нововведение сделает расчеты более понятными.

В России могут появиться единые платежки за коммунальные услуги. Идею сейчас рассматривает Минстрой вместе с Минцифры и другими ведомствами. Вместо бумажных квитанций хотят ввести одну — электронную.

Как ожидается, нововведение позволит сделать расчеты более прозрачными. Сейчас, когда единая форма отсутствует, потребители не всегда понимают, за что они платят. К тому же, единый документ позволит сэкономить на комиссиях по разным квитанциям.

Кроме того, единая платежка упростит работу самих коммунальщиков. Ведь чем больше документов — тем выше вероятность, что квитанции затеряются и начнут копиться долги.