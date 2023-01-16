Россия увеличила доходы от экспорта удобрений

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Увеличены поставки в Индию, Турцию и Вьетнам.

Россия в прошлом году увеличила доходы от продажи удобрений на 70 процентов — в денежном эквиваленте это составило почти 17 миллиардов долларов. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на данные ООН.

Интересно, что объем экспорта при этом был меньше, чем год назад. Прибыль удалось получить за счет взлетевших цен, и тут отчасти спасибо надо сказать западным санкциям.

К тому же Россия увеличила экспорт в ряд стран — Индию, Турцию и Вьетнам.