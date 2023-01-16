«Разрешил»: солистка «Тутси» Ортман познакомила фанатов со вторым мужем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Мужчина работает сотрудником спецслужб, поэтому лишнее внимание было ни к чему. Что сейчас заставило артистку перестать скрывать любимого?

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман впервые представила публике своего мужа Романа Бабкина. Раньше артистка скрывала любимого, ведь он сотрудник спецслужб. Мужчина не хотел лишнего внимания и не разрешал выставлять свои фото на всеобщее обозрение.

«Муж разрешил выставить совместное фото. Это действительно большая редкость. В общем, мы на Алтае, и нам хорошо. Всем мира», — написала певица.

Ортман с мужем Романом Бабкиным отдыхает сейчас на Алтае; Фото: Instagram* / ortmanirina

Для Ортман брак с Бабкиным второй. В феврале 2008 года она отправилась в ЗАГС с бизнесменом Владимиром Перевозчиковым. А спустя шесть лет пара развелась. Причиной разрыва стало знакомство с Бабкиным. Она сразу почувствовала, что он — ее человек. Придя домой, призналась Перевозчикову. Мужчина не стал ссориться, спокойно отпустил жену.

У Бабкина от первого брака есть дочь Лилия. У Ортман с ней и ее мамой хорошие отношения. Сама же певица еще не успела познать материнское счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую часть тела Анастасия Волочкова считает самой красивой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.