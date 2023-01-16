В России практически перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО

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Из-за дефицита запчастей сервисы не могут уложиться в срок.

В России практически прекратили ремонтировать автомобили по полисам ОСАГО. Из-за дефицита запчастей сервисы не в состоянии соблюдать требование — чтобы поврежденные детали были заменены на новые в течение месяца.

Как выяснили «Известия», страховые компании предлагали увеличить срок до 60 дней и разрешить использование запчастей бывших в употреблении.

Но идею отвергли из опасений, что это снизит безопасность на дорогах. В итоге водители вынуждены брать деньгами, а потом самостоятельно решать вопрос с ремонтом.

Проблема в том, что оценка страховщиков и реальная стоимость деталей часто не совпадают. И автовладельцам приходится еще добавлять из своего кармана. Чтобы этого избежать — автоэксперты советуют проявлять настойчивость.

«На этой же позиции стоит закон об ОСАГО. Если вы будете стоять до конца на своей позиции, вы получите максимальную компенсацию от страховой компании, которая может доходить до рыночной стоимости восстановительного ремонта вашего автомобиля», — рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Еще одно решение проблемы — параллельный импорт запчастей, но его еще надо наладить. Поэтому по прогнозам экспертов, в этом году ситуация с ремонтом по ОСАГО не сильно поменяется.