«Завидуйте молча»: Анастасия Волочкова похвасталась самой красивой частью тела

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Балерина по старой традиции после Нового года улетела на Мальдивы, где активно, как обычно, делится снимками, провоцируя публику на критику и негатив.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова уже давно знает реакцию публики на свои откровенные фотографии. Шпагат, демонстрирующий не только растяжку, снимки из бани, где знаменитость прикрывает голое тело веником. Отпуск на Мальдивах не стал исключением. Ежедневно Волочкова показывает провокационные кадры. А на днях и вовсе решила обратиться к публике и снова доказать — она ничего не стесняется и осуждения не боится.

В социальной сети балерина опубликовала снимок, на котором предстала почти голой. На ней были лишь трусики, которые едва прикрывали интимную зону. Таким кадром Волочкова хотела показать свою самую красивую часть тела. По ее мнению, это попа.

«Все, что говорят за моей спиной, слышит только моя красивая попа. Завидуйте молча», — подписала откровенный снимок Волочкова.

Волочкова показала ягодицы в стрингах; Фото: Instagram* / volochkova_art

Интернет-пользователи молчать не стали и тут же решили ответить балерине, чуть спустив с небес на землю.

«А где она красивая? Зад как сушеный изюм»;

«Вы о себе высокого мнения»;

«А вы уверены, что она красивая? Не льстите себе, красивое только море, на фоне которого сделано фото», — заявили фолловеры.

К слову, несмотря на сообщения о скорой свадьбе, на Мальдивы Волочкова отправилась, по слухам, без своего спутника. В гордом одиночестве она наслаждается роскошным отдыхом в вилле, арендованной за четыре тысячи долларов в сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова на отдыхе пожаловалась на травму в паху.

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