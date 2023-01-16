В НАТО высказались о перспективах отношений с Россией

Генсек НАТО Столтенберг не ожидает нормализации отношений между Россией и Западом

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По словам генсека НАТО, как раньше не будет, «даже если на Украине замолчат пушки»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что нормализация отношений стран Запада с Россией не случится и по завершению вооруженного противостояния на Украине. Соответствующее мнение он озвучил в интервью изданию Handelsblatt, обнародованном в воскресенье.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — высказался Столтенберг.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что Западу «не следует недооценивать Россию», обладающей «огромными ресурсами».

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине.