Огненный смерч: Лучшее видео из зоны СВО за день

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», «Мста-Б» и экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

В ходе выполнения очередной огневой задачи, средствами разведки было обнаружено скопление живой силы и бронетехника вооруженных формирований противника. Точным огнем из 152-мм самоходных артиллерийских установок все цели были уничтожены. Расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ.

В ходе выполнения боевых задач расчетами гаубиц «Мста-Б» применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на расстоянии до 30 километров.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 наносят поражение неуправляемыми 80-мм авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ. При выполнении ракетного удара вертолетчики используют элемент пилотажа «Горка», что позволяет нанести ракетный удар на более дальнее расстояние и сточным поражением цели. Кроме этого, экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности с целью ухода от средств ПВО противника.