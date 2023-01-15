Президент Хорватии: США и НАТО ведут войну против России через Украину
Президент Хорватии Миланович заявил, что США и НАТО ведут войну против России на Украине
Фото: Reuters / STRINGER
Хорватский лидер подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы.
Президент Хорватии Зоран Миланович озвучил истинные намерения, преследуемые США и НАТО на Украине. Хорватский лидер заявил, что используя украинцев Белый дом и Североатлантический альянс ведут против России опосредованную войну, пишет газета Istra24.
Миланович отметил также, что он не видит финальной цели антироссийских санкций.
«План не может быть в том, чтобы убрать (президента России Владимира) Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся», — сказал глава Хорватии.
Политик добавил также, что США используют рестрикции во время самых разных противостояний.
«А мы кем должны быть? Рабами Америки?» — задал Миланович риторический вопрос.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Хорватии наотрез отказался считать Украину союзником и учить ее солдат.