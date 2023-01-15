А с кем боролись? Десятки полицейских пострадали в ФРГ из-за протестов экоактивистов

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Tim Oelbermannt; 5-tv.ru

Скандальные акции переросли в борьбу с грязью. В прямом смысле этого слова.

Вопиющий инцидент произошел в разгар очередной акции экоактивистов в германском Лютцерате. Стражи правопорядка потратили массу времени на отчаянную борьбу с «неприятными элементами», пишет агентство DPA. Однако дело здесь совсем не в стычках с протестантами. Речь о противостоянии полицейских и природы.

Погода в момент проведения акции протеста была ужасной: дождь размыл почву, и полицейские просто-напросто увязли в грязи. Выбраться из луж и месива просто так не получалось: мешали пострадавшим тяжелая одежда и обувь. За всем происходящим и, надо сказать, не без удовольствия, наблюдали демонстранты.

Известно, что на «шоу» собралось более десяти тысяч человек. Присутствовала на акции и Гретта Тунберг, которая вместе с остальными боролась против работы местных угольных шахт.

Ранее 5-tv.ru писал, что экоактивисты облили кремом картину на выставке в Петербурге.