Трое детей и мать погибли в пожаре в жилом доме Омска

Фото: СУ СКР по Омской области; 5-tv.ru

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Трое детей и мать погибли при пожаре в жилом доме в Омске. Самому младшему ребенку было всего два года, сообщили в Следственном комитете по региону.

Как следует из официальной информации, трагедия произошла ночью, когда отец детей был на работе. Семья спала и даже не заметила, как из-за неисправной проводки разгорелся огонь.

Спасатели отметили, что пламя и едкий дым почти мгновенно охватили постройку. У женщины с детьми просто не было времени на то, чтобы выбраться. Скорее всего, они просто задохнулись.

К моменту приезда пожарных, которых вызвали соседи, дом был почти уничтожен огнем. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетняя девочка спасла инвалидов от пожара, пока ждала Деда Мороза.