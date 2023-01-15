WР: украинские националисты планируют отступление из Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency; 5-tv.ru

В ВСУ признают колоссальные потери среди личного состава.

Вооруженные силы Украины всерьез рассматривают вариант отступления из Артемовска. Об этом сегодня сообщила газета The Washington Post.

По данным американского издания, один из командующих украинскими военными не перестает возмущаться тем, что киевский режим несет колоссальные потери. Таким образом бегство из Артемовска позволит сохранить очень много жизней.

Готово ли решиться на такой маневр правительство Незалежной — большой вопрос. Во-первых, потому что киевский режим неоднократно показывал и доказывал, что жизни своих же подопечных для него ничего не значат. Как только не издевались укротеррористы над людьми — использовали их для провокаций, шантажа, в качестве живого щита, расстреливали ни за что.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Британии опровергли поставку Украине военных вертолетов Apach.