Спецслужбы Украины готовят провокацию: какой план на этот раз?
В Минобороны РФ предупредили о новой провокации со стороны киевского режима
Фото, видео: © РИА Новости / Минобороны Турции; 5-tv.ru
«Зерновая сделка» не дает покоя киевскому режиму. В Минобороны РФ уверяют: все под контролем.
Спецслужбы Украины готовят очередную провокацию. На этот раз — чтобы обвинить Россию в срыве так называемой «зерновой сделки». Об этом сообщили в российском Минобороны.
«Украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы „намеренном уничтожении запасов зерна на Украине“, „провоцировании голода“ и „срыва“, таким образом, „зерновой сделки“. В западных СМИ инцидент будет представлен как „очередное злодеяние российских войск“, требующее „жесткой ответной реакции мирового сообщества“», — говорилось в заявлении.
Сообщается, что для подготовки диверсии в Харьковскую область уже прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ. Владельцем зернохранилища также является внештатный сотрудник Службы безопасности Украины. В военном ведомстве считают, что подобными провокациями Киев пытается усилить давление на западных союзников, чтобы те выделили Киеву еще больше оружия и боеприпасов.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.