Фото, видео: © РИА Новости / Минобороны Турции; 5-tv.ru

«Зерновая сделка» не дает покоя киевскому режиму. В Минобороны РФ уверяют: все под контролем.

Спецслужбы Украины готовят очередную провокацию. На этот раз — чтобы обвинить Россию в срыве так называемой «зерновой сделки». Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы „намеренном уничтожении запасов зерна на Украине“, „провоцировании голода“ и „срыва“, таким образом, „зерновой сделки“. В западных СМИ инцидент будет представлен как „очередное злодеяние российских войск“, требующее „жесткой ответной реакции мирового сообщества“», — говорилось в заявлении.

Сообщается, что для подготовки диверсии в Харьковскую область уже прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ. Владельцем зернохранилища также является внештатный сотрудник Службы безопасности Украины. В военном ведомстве считают, что подобными провокациями Киев пытается усилить давление на западных союзников, чтобы те выделили Киеву еще больше оружия и боеприпасов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.