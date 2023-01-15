Хутор Тоненькое оцепили в Белгородской области

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

По последней информации, причиной стало ЧП в местном военном расположении.

Несколько военнослужащих пострадали при взрыве гранаты в расположении под Белгородом. Как сообщил источник 5-tv.ru, инцидент произошел накануне в хуторе Тоненькое, в Корочанском районе.

Как выяснилось позднее, в результате инцидента случился пожар. Площадь возгорания составляла 450 квадратных метров. Известно также о детонации боеприпасов, которые находились в непосредственной близости.

Предварительно, по данным источника, в результате случившегося погибли три человека. Пострадавших — десять человек. Всех госпитализировали, оказав необходимую помощь.

В настоящее время хутор Тоненькое оцеплен. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, как при попытке съемочной группы попасть на территорию района, авто останавливают.

«Ребят, извиняйте, вас туда не пустят. Все оцеплено, ни с какой стороны не попадете», — заявил дежурный на вопрос корреспондентов.

По факту случившегося военными следователями было возбуждено уголовное дело. На причастность к инциденту проверяют одного из служащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ремонтно-технической базе Минобороны РФ в Белгородской области произошло возгорание танка Т-72 с последующей детонацией боеприпасов.