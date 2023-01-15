Yeti Airlines: все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли

Yeti Airlines: все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета, погибли

Фото: www.globallookpress.com / National News Agency of Nepal

В авиакомпании опровергли ранее появившуюся информацию о выживших в результате катастрофы.

Все пассажиры и члены экипажа потерпевшего крушение авиарейса Yeti Airlines в Непале погибли. Об этом сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа.

«Все погибли — 68 пассажиров и четыре члена экипажа», — цитирует его ТАСС.

При этом Шерпа опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о выживших в результате крушения, подчеркнув, что «все находившиеся на борту мертвы». Всего в самолете находились 72 человека, в том числе четверо россиян.

До этого Agence France-Presse со ссылкой на непальского чиновника сообщило, что на месте крушения самолета нашли двух выживших пассажиров, которых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Известно, что самолет упал сразу после взлета. Точная причина катастрофы выясняется. На кадрах падения судна видно, как он неестественно резко уходит в сторону и заваливается на бок, после чего ударяется о землю и воспламеняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера утром 15 января.