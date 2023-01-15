Не жизнь, а мука: к чему приводит ежедневное употребление алкоголя

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Спиртные напитки в принципе опасны для здоровья, но если устраивать себе «праздник» каждый день, существование превратиться в кромешный ад.

Прием спиртного неизбежно ведет к патологическим изменениям в организме. А если делать это на ежедневной основе, удар по органам и тканям будет насколько колоссальным, что жизнь превратится в ужасное существование. И не факт, что врачи помогут нормализовать состояние. Такое заявление в беседе с aif.ru сделал главный кардиолог России Сергей Бойцов.

«Употребление алкоголя, а ежедневное особенно, является серьезным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь — так называемой алкогольной кардиомиопатии», — цитирует эксперта издание.

Речь идет о болезни, при которой сердце увеличивается в несколько раз, при это его основная функция — прокачки крови через органы — снижается. Распознать проблему помогут тревожные симптомы: одышка, отечности. При этом параллельно с кардиомиопатией развивается сердечная недостаточность. Человек может умереть внезапно.

Кроме прочего, ежедневный прием алкоголя может провоцировать развитие мерцательной аритмии. Человек с таким диагнозом не может нормально переносить физические нагрузки, даже самые маленькие. Существенно увеличивается риск тромбоза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитую актрису Татьяну Кравченко шоумен Стас Садальский обвинил в алкоголизме.