В Минобороны РФ подтвердили удары по объектам энергетики Украины
Минобороны: По объектам энергетики Украины нанесены артиллерийские удары
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские солдаты не дают отдыхать боевикам ВСУ, уничтожая их позиции днем и ночью.
Ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней энергетическим объектам нанесли российские войска, 14 января. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — доложил Конашенков.
Накануне на всей территории Незалежной объявили воздушную тревогу. Власти Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей сообщали об ударах по инфраструктуре энергетики.
Конашенков также добавил, что российские артиллеристы и летчики поразили механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Решение о начале СВО в Кремле приняли на фоне усилившихся обстрелов гражданских со стороны украинских радикалов. Конечная цель Вооруженных сил России — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО.