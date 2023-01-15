Опубликованы последняя просьба и фото Инны Чуриковой при жизни: «Будь милостивым»

Инна Чурикова дважды просила 2023 год быть милостивым в последнем посте при жизни

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Народная артистка СССР запечатлелась вместе с сыном и мужем на последней прижизненной фотографии в смешным новогодних ободках.

Народная артистка СССР Инна Чурикова дважды попросила 2023 год быть милостивым перед смертью. Это оказалось ее последней публикацией в социальных сетях перед смертью.

«Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым! — написала Инна Чурикова на русском языке, после чего добавила на английском. — Мы остаемся вместе! На долгие годы вперед! Мое самое большое желание — пусть 2023 год будет милостивым!»

Вместе с текстом легендарная актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с мужем и сыном. Все трое надели на головы смешные новогодние ободки.

На последнем фото перед смертью Инна Чурикова запечатлелась с мужем Глебом Панфиловым и сыном. Фото: Instagram* / inna_churikova_official

Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет. Свои последние легендарная актриса провела в Боткинской больнице. Ее госпитализировали еще в январские праздники в тяжелом состоянии. Известно, что с возрастом у нее развилось много хронических болезней, которые, возможно, и стали причиной смерти.

Родственники и поклонники проводят Инну Чурикову в последний путь 17 января в театре «Ленком», в котором артистка работала с 1975 года до конца своей жизни. Администрация театра запросила власти разрешить захоронить актрису на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Инны Чуриковой — режиссер Глеб Панфилов — наверняка откажется от своей доли большого наследства. Все получит один человек.

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