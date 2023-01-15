У Бритни Спирс случился нервный срыв из-за сорванного ужина в ресторане

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В жизни артистки все пошло не по плану еще 13 лет назад, когда она попала под опеку собственного отца.

Певице Бритни Спирс и ее мужу актеру Сэму Асгари испортили ужин. Об этом сообщает TMZ. Знаменитости пришли в ресторан приятно провести время. Внезапно посетители начали бесцеремонно делать фотографии со звездой, что взбесило селебрити, и она стала говорить «тарабарщину». Женщина пыталась закрыть свое лицо, а Асгари поспешил покинуть заведение. Инцидент произошел, несмотря на присутствие телохранителя, который чуть позже вернулся, чтобы оплатить счет.

Присутствующие были шокированы ситуацией, ведь супруг даже не смог утихомирить Спирс. По его поведению, было заметно, что ему, скорее всего, очень стыдно. С чем связана такая реакция, женщина пока не объяснила.

К слову, в жизни Бритни все пошло не по плану еще 13 лет назад, когда она попала под опеку собственного отца, из-за чего досталось и матери. Со слов певицы, именно родственница сделала ее жизнь сплошным «рабством».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Бритни Спирс пригласила маму на чашечку кофе.