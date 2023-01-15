Буланова о рождении третьего ребенка: «Это не кот»

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Селебрити переживает за взрослых сыновей, которые станут в нынешнем году еще старше. Готова ли она к пополнению в семье?

О рождении третьего ребенка задумалась певица Татьяна Буланова. Селебрити разоткровенничалась с изданием РИА ФАН. Она отметила, что переживает за своих двоих сыновей. Одному через пару месяцев исполнится 30, а второй в этом году встретит 16-летие. По признанию исполнительницы, в психологическом плане она была готова только к первому ребенку и считала, что должна исполнить некий женский долг. Тогда ей было 22 года.

«Сейчас дело даже не в том, чтобы выносить и родить, в крайнем случае это может сделать суррогатная мама. Но ведь ребенка надо воспитывать. Это не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы он не мешал спать», — прокомментировала Буланова.

Женщина добавила, что появление детей — это большая ответственность. Ты волнуешься за них даже тогда, когда они повзрослели. Кроме того, важным фактором является умение обеспечить ребенка.

«Помимо того, что ребенка надо поставить на ноги и дать ему образование, нужно все равно всю жизнь как бы сопровождать его», — пояснила селебрити.

Звезде эстрады 53 года. Ранее 5-tv.ru писал о том, что чувствует Буланова к молодому жениху.