В Самарской области загорелся рынок на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Фото, видео: МЧС РФ по Самарской области

В тушении задействованы 93 человека и 34 единицы техники.

Торговые павильоны вспыхнули на рынке в городе Кинель.

По информации, имеющейся в распоряжении ведомства, о пожаре стало известно в 02:33 (по московскому времени). В 03:20 площадь пожара возросла до полутора тысяч квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности, сообщается на сайте ГУ МЧС по Самарской области.

В ликвидации огня участвуют 108 человек и 42 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль и три пожарных поезда. Также на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

В ходе ликвидации пожара обнаружен один погибший.