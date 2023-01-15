Сравнили с Байденом: американская модель стала «Мисс Вселенной 2023»

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Вместе с победой красавице досталась большая порция критики. Что не понравилось пользователям?

Корону «Мисс Вселенной» завоевала модель из США Р’Бонни Габриэль. Трансляция конкурса, который проходил в Новом Орлеане, велась на YouTube-канале мероприятия. Серебро получила представительница Доминиканской Республики Адреина Мартинес. Девушка победила на конкурсе красоты в своей стране в прошлом году.

А бронза досталась красавице из Венесуэлы Диане Сильве. После получения титула «Мисс Венесуэла 2022» девушку было решено отправить на международный конкурс. К слову, помимо победы Р’Бонни Габриэль досталась и большая порция критики от пользователей Twitter. В частности, ее походку сравнили с походкой американского президента Джо Байдена, а костюм, к котором она была, назвали «худшим костюмом на Хэллоуин».

Российская представительница Анна Линникова выбыла из конкурса, как и украинка Виктория Апанасенко. Линникова нашла положительные стороны.

«Зато многое поняла про конкурс и посетила Америку», — цитирует ее Woman.ru.

Также она призналась, что не вышла бы в полуфинал «Мисс Вселенная» без поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто устроил скандал на «Мисс Вселенная».