На фоне роста цен в Европе набирает популярность новое общественное движение

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Так называемые «фриганы» популяризуют практику поиска продуктов на помойках.

На улицах Лондона появляется все больше так называемых «продуктовых банков» — это точки раздачи бесплатной еды и все популярнее движение фриганов — эти активисты предпочитают брать еду в мусорных баках, а не супермаркетах.

Часть фриганов безусловно — идейные, действуют ради снижения бездумного потребления и заботе об экологии, но если вспомнить классиков марксизма — «быт определяет сознание».

Третий сорт — не брак. Овощи с гнильцой, хлеб с плесенью и протухшие яйца… их миссия — откопать в мусоре еще съедобные продукты.

Датчанка Софи — специалист по просрочке — называет себя дампстер-дайвером со стажем, и уверено ныряет в мусорные баки.

Еще пару лет назад фриганство для девушки было экологически полезным увлечением, сейчас — это основной источник пропитания. Софи полностью отказалась от походов в супермаркеты.

«Я собираю еду, у которой закончился срок годности, и которую выбрасывают магазины. Я не трачу на продукты ни копейки. Быть фриганом — очень современно: из-за инфляции люди стали более заинтересованы в этом. Кроме того, многие понимают, что существуют проблемы с климатом и так они помогают спасти планету», — рассказала Софи Андерсен.

Отнимать у мышей бесплатный сыр — не зазорно — уверена и Кейтлин из Ирландии, модный специалист по маркетингу. Ужин для друзей она готовит из найденных в помойке овощей.

«При выборе продуктов я их нюхаю, если с гнильцой, лучше не брать. Если я нахожу немного испорченный хлеб, то делаю гренки с сыром, из подгнивших яблок — пирог. Я думаю, пока люди боятся брать еду из мусора, потому что ограничены социальными рамками, но очень скоро это может измениться. Грядет продуктовый кризис, и многие пересмотрят свои вкусовые предпочтения и станут фриганами», — рассказала Кейтлин Вейх.

Волна популярности фриганизма с новой силой накрывает Европу. Первые охотники за бесплатной едой появились больше 30 лет назад, их главной идеей была борьба с избыточным потреблением и глобальным потеплением из-за перепроизводства. Фриганы новой формации спасают не планету — свой семейный бюджет. Инфляция в ЕС бьет рекорды — средняя почти 11%, местами до 24.

«Это одно из популярных у лондонских фриганов мест — мусорный контейнер рядом с супермаркетом. Эти площадки помечают сами фриганы на специальной карте, поясняя какие продукты здесь можно обнаружить», — рассказал журналист Александр Липейко.

И таких точек с каждым днем становится все больше. Фриганы их старательно комментируют — нет ли препятствий: замков на баках или злых охранников.

«Мы удивились тому, сколько интереса люди проявляют к нашему сайту с картой, за полгода посещаемость выросла в несколько раз: люди заходят и ищут новые места, где можно поживиться», — рассказал Итан Велти, создатель карты для фриганов.

«Люди стали беднее по всей Европе, я считаю, сейчас новая фаза бедности в мире, худшая фаза — когда люди не могут позволить накормить своих детей. Такое могло бы произойти или в одной из стран в Азии, но не в Европе. Фриганизм когда-то был экологическим трендом. Теперь это стало чем-то вроде способа выживания для людей, у которых нет альтернативы, кроме как полезть в мусорные контейнеры, и искать там основные продукты питания. Сейчас уже появились настоящие банды: люди объединяются и борются за то, чтобы получить доступ к мусорным контейнерам. И это действительно постапокалиптическая ситуация», — рассказал Биджан Тавассоли, ведущий аналитик Гамбургского Университета.

Однако часть чопорных англичан еще пока ищут способы сэкономить, не упав в помойку лицом.

«В этом году в Британии огромную популярность приобрели вот такие социальные кладовые: люди платят небольшую сумму — порядка пяти фунтов за визит, взамен могут взять несколько наименований продуктов. Например, крупу, макароны, консервы», — рассказал журналист Александр Липейко.

Если еще год назад минимальный набор продуктов на неделю обходился британцу в 57 фунтов, сейчас — в 75. Еда подорожала на 30 процентов, счета за коммунальные услуги — на 66%.

«В супермаркетах все очень сильно подорожало. Я уже не могу позволить себе еду обычного магазина, спасаюсь благодаря таким организациям», — рассказала Ванджи, посетительница социальной продовольственной кладовой.

«За последние три месяца цены на продукты увеличились вдвое, и спрос на такие во социальные магазины резко вырос», — рассказал Джефф, ведущий сотрудник благотворительного центра.

По утрам у входа стоят огромные очереди. Этот магазин находится в Северном Вестминстере, где огромное количество людей на грани нищеты.

По данным фонда Джозефа Раунтри, как раз исследующего проблемы бедности, почти 15 миллионов, или каждый пятый англичанин, живет в нищете. По прогнозам, в этом году за чертой окажутся еще более миллиона британцев.

В Польше, согласно социсследованиям, на еде стали экономить 40% населения страны. Не оголодать помогает футшеринг, обмен продуктами через вот такие социальные холодильники. Несколько кусочков хлеба, банка консервов и йогурт — скудный ассортимент, но и эти продукты разберут очень быстро.

«Сюда приходя люди, которым нужна еда. Это разные люди, для некоторых продукты из холодильника — единственная еда. Идея в том, что еда не должна пропадать. В последнее время мы определенно наблюдаем повышенный интерес к холодильнику», — рассказала Оксана Халатын-Бурда, жительница города Лодзь.

Инфляция в Польше достигла рекордных за 25 лет 18%.

«Иногда просто не хватает денег, чтобы что-то купить. И здесь можно взять какую-то еду: кусочек сыра, несколько сосисок, консервы. Но если у меня есть еда, я тоже приношу ее сюда. С другой стороны, грустно, что люди вынуждены пользоваться такими холодильниками, что это происходит в нашей стране. Денег у людей должно хватать хотя бы на пресловутый „минимум“. Но при сегодняшней государственной политике, цены вырастут еще больше», — рассказал Мариан Весоловский, житель города Лодзь.

Во Франции фриганская карта помоек по популярности едва ли не обгоняет гид Мишлен. Еще три года назад в этом кафе в обед была полная посадка, сейчас — пара гостей — французы массово отказываются от привычных для них ресторанных посиделок.

«Цены на продукты выросли примерно на 40 процентов. Инфляция очень высокая. Цены выросли на все: на электричество, на газ. Раньше даже чашка кофе стоила в 2 раза меньше. А вот покупательская способность явно не увеличивается. Люди не едят в ресторанах, теперь максимум могут выпить чашку кофе и съесть кусок пиццы. Еду нам приходится выкидывать», — рассказал Ядель Али, владелец ресторана.

Пока одни выкидывают просрочку, другие готовят из нее ужин для друзей. Экологическое движение, без всякого намека на защиту природы неожиданно обрело второе дыхание, и словно придало новые пикантные нотки продуктам далеко не первой свежести.