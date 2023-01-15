Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Сотни телеграм со словами соболезнования приходят в театр «Ленком» и родным актрисы.

Тем болезненней в такие моменты чувствуется уход по-настоящему великих артистов, великих соотечественников. Сегодня на 80-м году жизни скончалась Инна Чурикова. Сотни телеграм со словами соболезнования приходят в театр «Ленком» и родным актрисы.

Президент Владимир Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой и огромной потерей для всех.

Народная артистка СССР и полный кавалер российского ордена за заслуги перед Отечеством. Она отличалась удивительным постоянством — еще в детстве определила, что станет актрисой, и стала, несмотря на нестандартную внешность. Она пришла в 1975 году в «Ленком» и осталась верной ему до конца, со сцены этого театра 17 января ее и проводят в последний путь. Один брак — 52 года вместе с режиссером Глебом Панфиловым. Одна страна — вместе с которой переживала послевоенную разруху, надежды 60-х, голод и прозябание 90-х. Артистка при этом никогда не теряла чувство собственного достоинства и всегда имела свой голос, который далеко не всегда укладывался в официальную повестку. Но ее действия всегда были направлены на созидание, и она, например, не могла поверить и понять, когда с началом спецоперации некоторые ее коллеги артисты бежали зарубеж.

Елена Хмура вспомнила самые яркие роли великой актрисы.

Звездой всесоюзного масштаба и любимицей миллионов Инну Чурикову сделала эта роль — Марфушеньки из сказки «Морозко». Увидев себя на экране, она расплакалась. Решила, что некрасивая. Из-за необычной внешности и в театральное училище взяли не сразу. Но именно нестандартность Чуриковой — во всем — покорили режиссеров и зрителей.

Волевая Васса Железнова, наивная Вера из «Военно-полевого романа», эксцентричная баронесса Мюнхгаузен. Четыре десятка кинофильмов. Она могла сыграть любую роль. И даже без слов. Самое сложное умела рассказать просто взглядом.

Все, за что бралась Инна Чурикова — даже если это были эпизоды — получалось значительным, с размахом. Такой же большой в ее жизни была и любовь. С режиссером и мужем Глебом Панфиловым, с которым познакомилась на площадке «Ленфильма», работала полвека. Их творческий тандем подарил стране фильмы — «В огне брода нет», «Прошу слова», «Начало».

Перевоплотиться в Жанну Д’Арк — это была давняя мечта Чуриковой. Ради нее она тогда отказалась от роли чеховской Сони. И была права — после выхода фильма на экраны на актрису посыпались письма от восторженных зрителей и награды кинофестивалей.

Не только успех, но и тяжелые испытания выпали на долю актрисы в семидесятых. Роли в кино — без видимых причин — ей перестали предлагать. А мужу — не давали снимать. Спас театр. Марк Захаров позвал Инну Чурикову сыграть с Николаем Караченцовым в спектакле «Тиль». До сих пор это одна из лучших постановок «Ленкома», которому актриса оставалась верна — до конца.

И театр, и кино — по ее собственным словам — были для Чуриковой «абсолютной радостью». В каждую роль — даже серьезную и трагическую — она добавляла улыбку или иронию. От своих героинь научилась главному — что сила женщины в ее слабости. И кого бы ни играла — ткачиху Прасковью, санитарку Таню Теткину или Елизавету Вторую — в театре, на экране и в жизни она была истинной королевой.