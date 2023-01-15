Депутаты предлагают варианты влияния на нелояльных артистов

Фото, видео: Астапкович Владимир / ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Громкие антироссийские высказывания некоторых селебрити заставили российских законодателей изучить возможность влияния на известных лиц, неуважительно отзывающихся о России.

Для новой НАТОвской техники, сколько ее не пришлют, нужны экипажи, плюс возникла острая необходимость пополнить разбитые под Соледаром и Артемовском подразделения.

В общем на Украине новая волна мобилизации, причем такой, «ползучей»: официально не объявляли, но сотрудники военкоматов вышли на охоту — у рынков, в торговых центрах, в барах и ресторанах, в кинотеатрах. Понятно, что встречают сопротивление потенциальных призывников — кто хотел воевать, уже ушел на передовую.

Можно понять ту ненависть, с какой простые украинцы наблюдали в соцсетях за отдыхом «своих» сограждан за границей.

«Элитка» устремилась по привычке в Куршевель. Не в карпатский Буковель, где могут и повесточку вручить, в Куршевель, это Франция. Там под уютным альпийским солнышком, заливая грусть-тоску по Родине шампанским по 600 евро за бутылку, примерно по 40 000 рублей, они устроили патриотический перфоманс. Кстати, флаг несут перевернутым. Среди зажигающих отметились две модели и два авторитетных бизнесмена.

Да и черт бы с ними, этот пример я привел к тому, что таких патриотов и у нас хватает. Приветы из мексиканского Канкуна курского депутата, пока его область под обстрелами, отличается от куршевельской тусовки только ценником. Новогодние праздники, помогли уточнить, кто есть кто из числа до сих пор неопределившихся.

Заявление актера Артура Смольянинова, хоть бы Россия превратилась в радиоактивный пепел, покатушки на кресте никому не нужного в Америке панка Ильи Прусикина и похмельные стихи когда-то главного Деда Мороза страны Дмитрия Назарова — всколыхнули волну возмущения — с этими надо что-то делать!

Идеи высказываются самые жесткие — отнять собственность в России и «помечать» каждое появление на экране словом предатель, например.

Мне кажется, что как только мы начнем «метить» клипы и телефильмы и отбирать собственность — мы уподомимся тем самым отбитым украинским националистам, с которыми боремся. Мы должны быть выше. Они вот запретили новый фильм про Чебурашку, потому что говорит на русском. Это же идиотизм. Мы же не хотим становиться идиотами?

Но реагировать на антироссийские выпады как-то нужно. Как? Задумался Кирилл Солодков. Пока Смольянинова признали иноагентом, а Назарова уволили из государственного театра.

Как поставить крест на и без того неоднозначной репутации — знает сбежавший из России музыкант Илья Прусикин. Вот мастер-класс в пяти секундах.

Под ярким солнцем свободы солист группы Little Big в костюме священника очень смело топчет скейт в виде распятия. Прямо в православное Рождество.

Скандальная выходка вызвала брезгливое недоумение даже у самых преданных фанатов. Что это: отчаянная попытка хайпануть на остатках популярности или просто последствия бурных праздников? Новогодние каникулы оказались богаты на звездные откровения, про которые думаешь: иногда лучше жевать, чем говорить.

«Мне, честно сказать, наплевать, я бы даже сказал насрать, в какой форме останется Россия: развалится она, не развалится…превратится она в Уральскую республику, в Пельменскую республику, в Хакасскую республику или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел, мне настолько плевать», — заявил актер Артур Смольянинов.

Судя по натянутой улыбке ведущего в рижской студии, о такой удаче он и не мечтал. Конечно, стыдиться и ненавидеть родину среди «своеобразных русских» — уже давно признак хорошего тона. Но актер Смольянинов, кажется, всех переиграл.

«Человек получил известность, человек получил признание, и сегодня он поливает грязью нашу страну, которая дала ему возможность быть популярным», — прокомментировала Жанна Рябцева, депутат Государственной Думы.

В скандальном интервью артист, переехавший на ПМЖ в Латвию, наговорил еще много лютого. Обещал, например, пойти воевать за Украину на стороне ВСУ. И даже грозился стрелять в бывшего напарника по фильму «Девятая рота» — Сослана Фидарова, который уже восемь лет ездит по Донбассу с гуманитарной помощью. Впрочем, сам Фидаров, видимо зная коллегу, ответил по Станиславскому — не верю.

«То, что сказал про то, что он готов стрелять в меня на поле боя, это не может быть. Я еще раз повторюсь. Потому что этот человек на поле боя, его не может быть в принципе там, потому что ему там делать нечего. То, что он говорит сейчас, это просто слова и все. Это пустое слово», — прокомментировал Сослан Фидаров.

Некоторые по-настоящему большие артисты призывали не обращать на слова Смольянинова внимания: мол, не того масштаба фигура. Но глава СКР все же поручил возбудить уголовное дело. Оказаться в роли свидетеля или обвиняемой теперь боится мама актера, которая, как и его бывшая супруга, остались в России.

«О Господи, я уже боюсь все время, что обыск придет, еще что-то. Он переживает, за Дашу надо больше переживать, у нее гораздо хуже, она здесь, она работает, она дорожит своей работой. Ему то что? Он там. Если он там сможет найти работу, он мужик, не найдет — будет таксовать», — рассказала Мария Смольянинова, мама Артура Смольянинова.

А вот народному артисту Дмитрию Назарову в ближайшее время таксовать точно не придется. В афишах МХТ спектакли с его участием каждую неделю. При этом звезда сериала «Кухня» открыто выступил против спецоперации и даже состряпал пару антироссийских куплетов.

Особое возмущение в сети вызвало то, что для «творческой переработки» самый известный теле-шеф-повар выбрал легендарные патриотические песни.

«Если люди глумятся, если люди приносят такие плоды в качестве таких песен они предатели, участь предателей страшна», — сказала певица Вика Цыганова.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, сыгравший с Назаровым в нескольких телефильмах, сочинил ответ, где припомнил актеру дорогостоящую недвижимость на лазурном берегу. Вероятно, частично купленную на гонорары и от государственного театра.

Пока одни артисты выводят на чистую воду других — депутаты Госдумы предложили решить вопрос на законодательном уровне.

«Лишить этих людей доступа к государственным деньгам, т. е. если артист работает в государственном театре, получает государственную зарплату или получает государственные деньги в виде грантов или в виде каких-то контрактов и договоров, то он не может высказываться против государства», — предложил Дмитрий Гусев, депутат Государственной Думы.

Будет ли зависеть степень наказания от частоты или резкости высказывания, депутаты не уточнили. Ведь если кто-то, вроде Максима Галкина*, делает это с завидной регулярностью и напоказ, то другие артисты, например Валерий Меладзе, вынуждены произносить националистические речевки на потеху публики извиняющимся полушепотом.

В любом случае таких «героев» знать в лицо теперь будет вся страна.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.