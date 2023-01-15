Страны НАТО пообещали отправить на Украину тяжелую бронетехнику: какую и сколько?

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США пообещали передать Украине 50 БМП «Брэдли», Германия 40 БМП «Мардер».

Страны НАТО приготовились переступить очередную «красную линию», одну из последних, и отправить на Украину свою тяжелую бронетехнику.

США пообещали 50 БМП «Брэдли», Германия 40 БМП «Мардер», французы неназванное количество пушек на колесах, считай легкие танки. Это чисто наступательное оружие, которое как мы помним не один раз в Альянсе зарекались отправлять.

Но тут такое объяснение — ВСУ отступает, нужно принимать меры. И я думаю не за горами следующий шаг — отправить на Украину и НАТОвские тяжелые танки — американские «Абрамсы», британские «Челленджеры» и немецкие «Леопарды».

Пентагон демонстративно перебрасывает свои механизированные подразделения в Европу. То есть американской техники уже полно вокруг Украины, надо только обучить украинцев на ней воевать, ну или посадить свои экипажи.

Кстати, юридически все препятствия сняты — с этой недели Киев разрешил иностранцам воевать в рядах Нацгвардии, как и в рядах ВСУ, то есть узаконил участие наемников в пестрых карательных батальонах и в пресловутом «Азове», признанном в России террористической организацией.

В НАТО два основных производителя танков — США и Германия. Немецкий канцлер Щольц не торопится, по трем причинам. Первая — психологическая: одна только фраза «немецкие танки на Украине» — вызывает вполне понятные исторические ассоциации. Однажды они уже заходили и принесли много горя.

Во-вторых, математика — у немцев самих не так много «кошачьих» — порядка 300 машин. Сколько из них безболезненно можно поставить: 10? 20? Но то капля в море. На день-два интенсивных боев. Третья причина социология — большинство немцев не поддерживает такую идею — 45 процентов против передачи танков, 33 — «за».

На Шольца откровенно давят, поляки расставили ловушку — президент Дуда пообещал своих «Леопардов» Зеленскому, но так как техника немецкая — нужно формальное согласие Берлина. И вот Шольц в ситуации, когда любой его шаг — плохой: пошлет танки — значит против воли народа, не пошлет — значит против союзников пошел.

Кстати, обратите внимание на эту встречу «Люблинского треугольника» — формально это новый региональный союз Польши, Литвы и Украины, в память о Люблинской Унии, объединении примерно тех же земель в Речь Посполитую, по сути литовские и нынешние украинские земли были ополячены. Смотрите, как встречают польского президента в пока еще украинском Львове. Как своего.

Но вернемся к танкам. Последнее оправдание для Шольца — ссылка на Америку — она свои «Абрамсы» не шлет на Украину. Почему? Показали бы пример.

Пентагон отнекивается, мол, долго и дорого тащить танки через океан. Проще взять местные «европейские» образцы. Но объяснение малоубедительное, Америка свои танки по всему миру расставила. В чем же истинная причина? Может в страхе? Что начнется, когда российские артиллеристы и танкисты начнут жечь «Абрамсы», как спичечные коробки?

Альянс уже применял свою технику на Ближнем Востоке и в Афганистине, против стран и армий уступающих на порядок в боевой мощи и технологиях. Но ведь и там жгли. А кадры горящих «Абрамсов» и «Бредли» плохо влияют на американских избирателей, знаете ли. Особенно за полтора года до новых президентских выборов.

Так что за технику сватают НАТОвцы Украине и дойдет ли она — разбирался Сергей Хайдаров.

Ирак. Уникальные кадры. «Известия» попали на территорию военного музея в Сулеймани. Сейчас это место напоминает кладбище натовской техники.

После казни Садама Хусейна, свержения власти и установки своих порядков, американцы буквально напичкали армию нового Ирака своей военной техникой. Ее в 2017 году Ирак применял в гражданской войне против курдов. Но потерпел поражение.

Бакр Махмуд — майор Курдской армии. В его телефоне до сих пор хранится видео, снятое сразу после того, как он, находясь в засаде, в одиночку уничтожил американский танк.

Бакр хорошо помнит те бои. Воевать приходилось против современных западных образцов вооружений. Но тяжелые американские «Абрамсы» были слишком неповоротливы, и курды быстро нашли у них слабые места.

«Мы держали оборону против современных танков и знаете что? Они хорошо горят. Мы уничтожали их старым советским оружием, целясь в уязвимые зоны. Ближний Восток был для США полигоном для испытания своего оружия», — рассказал Бакр Махмуд.

Украина тоже натовский полигон, это сейчас понятно даже скептикам. Где каждый день российская армия перемалывает артиллерией иностранные «Хаймарсы», гаубицы и бронемашины.

А эту выставку захваченного у националистов оружия мы сняли в прошлом году в Мариуполе. Среди трофеев гранатометы «Джавелин» и NLAW, которые солдаты ВСУ бросали при бегстве целыми складами.

И вот интересная деталь, напротив каждого из них написано где и когда конкретное оружие захватили. К примеру этот гранатомет мы получили при зачистке бункеров Азовстали.



С начала спецоперации Украине передали вооружения на 150 миллиардов долларов. Сумма космическая. Обещают еще больше. Незалежная словно черная дыра в самом центре Европы, засасывает все, что может проглотить.

Вот уже и Макрон делано переживает за обороноспособность Франции, обещая Украине танки на колесах.

«Мы не будем делать Францию уязвимой. Мы готовы помогать, но не будем жертвовать нашей армией», — заявил президент Франции.

Остаться без новейших средств защиты, конечно, никто не хочет. Поэтому в основном на Украину отправляют устаревшую или даже списанную военную технику. По сути бесплатно утилизируют, еще и зарабатывая на этом, загружая собственные производства для восполнения арсенала. Вроде как обещают прислать и модернизированную, но с учетом ближневосточных компаний Альянса, то есть в характерной пустынной раскраске. Такую будет хорошо видно, что на снегу, что в лесах Украины.

Американский БТР М-113 тоже можно встретить в зоне СВО. США отправили на Украину 200 таких машин. Изначально они предназначались Афганистану. Но американцы оттуда бежали, и переадресовали помощь ВСУ. Но от этого у боевиков только увеличились потери. Все из-за слабой защиты, которую легко пробивает 30-мм пушка.

Вместо устаревших М-113 США обещает поставить в ближайшее время как минимум 50 бронетранспортеров «Бредли».

У которого тоже немало слабых мест. В первую очередь, это зоны, не покрытые динамической защитой, которые сможет пробить самый простой осколочно-фугасный снаряд. Бортовая броня не спасет даже от крупнокалиберного пулемета. «Брэдли» уязвим еще и для мин и фугасов. Его бак расположен практически под днищем.

Немецкие танки «Леопард» собираются поставить Польша, Великобритания и Литва… только нужно согласие Берлина, который пока вроде как сомневается, но скорее ждет отмашки из-за океана. Военные эксперты уверены, что даже обещанные три роты, а это порядка 30 машин, не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Одна из причин — вес и габариты «Леопардов»

«Он весит 55 тонн. Вот наш так Т-90М „Прорыв“ весит 45 тонн. Тяжелый танк, он ездит медленнее. Потом немецкий танк, он под 3 метра высотой. А наш танк два с небольшим. То есть, чем больше мишень, тем в нее легче попасть», — рассказал Виктор Литовкин, военный обозреватель.

На Украине, конечно, счастливы, что им наобещали с три короба, разве пока что детей «Леопардами» и «Бредли» не называют, но радость преждевременная. Даже несмотря на обещания западных партнеров ускориться — новая техника нескоро окажется в прицелах наших орудий. Сначала ВСУ будут учиться справляться с невиданным ранее высокотехнологичным оборудованием. Те же комплексы ПВО «Патриот» пообещали в начале декабря прошлого года, но поступят в войска они только через 3 месяца. За это время на фронте много чего может измениться.