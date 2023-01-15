Путин попросил Мантурова ускорить заключение контрактов на производство самолетов

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На первом в 2023 году совещании с членами кабмина глава государства раскритиковал вице-премьера и главу Минпромторга за нерасторопность в оформлении заказов на воздушные суда на предприятиях.

Военные заводы в 2022 году, как мы видим, перешли на круглосуточный режим работы. В 2023 так же должны организовать и гражданское производство — особенно там, где санкции сказались — в самолетостроении, например.

Большая часть гражданского авиапарка в России — 80% — это иностранные лайнеры: Boeing и Airbus, прежде всего, а также Embraer и Bombardier. Они ушли. Ремонт и обслуживание судов более или менее наладили. Но что будет дальше с воздушным флотом? Есть программа госзаказа до 2030 года, по которой за 7 лет планируется полностью импортозаместить авиапарк.

Задача грандиозная, и первое в этом году заседание президента с правительством было посвящено во многом этой теме. На авиапрограмму из фонда национального благосостояния будут выдавать специальные кредиты под 1,5 процента. Есть ощущение, что мы в одном шаге от начала большой и нужной работы, но сделать этот шаг, значит от планов перейти к заданиям и твердым контрактам. А этого, пока как выяснилось — не сделано.

«У нас мощности все сверстаны и по текущему, и по следующему году», — рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Денис Валентинович, у вас сверстанно, но контрактов нет. Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали, чего вы дурака-то валяете. Когда будут паспорта? Когда контракты будут? Вот надо ответить на какие вопросы», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Это будет сделано в течение квартала исходя из тех возможностей, которые сформированы бюджетом, в том числе по льготной программе», — ответил Мантуров.

«Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Вообще квартал, о чем мы говорим?», — заявил Путин.

«Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического блока. Спасибо», — сказал Мантуров.

«Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо?», — заявил Путин.

«Есть», — ответил Мантуров.