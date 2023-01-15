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Взятие Соледара открывает перед российскими войсками новые возможности для дальнейших действий по освобождению Донбасса.

Начало года выдалось ударным — освобожден город Соледар на Донецком фронте, а значит между Северском и Артемовском, двумя более крупными узлами, взломана линия обороны ВСУ, которую атаковали с августа.

Официальный Киев заявляет, что бои за Соледар еще продолжаются. Но это уловка: бои идут за железнодорожную станцию Соль и село Благодатное, которые формально в черте города, но далеко за городскими кварталами.

Куда дальше будет наступать российская армия — сейчас главный вопрос. Приоритетная цель — Артемовск. Это более крупный населенный пункт, райцентр. Находится в полуокружении российских войск. Артемовск — город-символ, Зеленский поклялся, что этот город ВСУ не сдадут никогда. С другой стороны есть Северск — он сам меньше и освобождать его легче.

Как бы то ни было, заходить надо и в тот и в другой город.

Мы имеем безусловный тактический успех на данный момент, но это лишь один из шагов по освобождению Донбасса — там есть еще узлы обороны противника, прежде всего: Славянско-Краматорский. Два символа борьбы региона за свободу — в Славянске — первый очаг сопротивления, в Краматорске, напротив, штаб так называемой АТО — откуда шли приказы и летели снаряды все эти 8 лет… хотя уже точнее сказать 9 лет… боевых действий.

Как подобрали ключ к первому замку, к Соледару — расскажет Ярослав Богат.

После освобождения Соледара линия фронта понемногу начала двигаться вперед. По дорогам, которые еще совсем недавно простреливались, уже можно передвигаться, но назвать их безопасными конечно все еще нельзя.

О том насколько ожесточенные бои велись за этот город, можно судить по окрестностям, буквально выжженая земля начинается задолго до его подступов.

Штурмовики боролись за каждый метр фронта на этом направлении. После того, как российские войска полностью освободили ЛНР, националисты выбрали в качестве своих неприступных крепостей города Северск, Артемовск и Соледар, по сути организовав единую линию обороны, которую наши бойцы продолжают разбивать, обращая боевиков в бегство.

Киеву приходилось постоянно сгонять резервы украинских вооруженных формирований, наемников и мобилизованных.

На бесчисленные потери Зеленский и его командиры просто не обращали внимания… Люди гибли сотнями… Под постоянным натиском наших штурмовых групп.

Для российской армии взятие Соледара имеет стратегическое значение. Это один из ключевых городов на артемовском направлении фронта. Под землей глубокие километровые шахты — немаловажный фактор в условиях постоянных обстрелов противника.

Отвоеванный Соледар дает возможность не только для освобождения Артемовска, который киевский режим называет Бахмутом — его можно будет взять в котел. В перспективе развития дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск. Оттуда лежал путь основных путей снабжения националистов, теперь дороги заблокированы.

Сам Зеленский чуть ли не каждый день говорил, что его бойцы храбро держат оборону и командование с ними постоянно на связи….

Но как только стало очевидно, что Соледар перешел под полный контроль наших войск… В материалах украинских СМИ замелькали формулировки «не столь важный населенный пункт». А лидер Незалежной заговорил о том, что отступление — хитрый тактический маневр, чтобы выиграть время… только на тактику под конец там не было и намека… Националисты бежали, если могли… бросали раненых и убитых. Это отметили даже журналисты американского CNN, правда спустя несколько часов новость изменили.

Примечательно, что о простых жителях Соледара и окрестностях, пусть немногочисленных, но все-таки не успевших уехать — украинские журналисты и военные молчат, и это понятно… ими, как обычно, ВСУ прикрывались… А российские штурмовики спасали…рискуя собственной жизнью.

«Мы шли пешком три с половиной километра. Под пулями. На нас надели бронежилет, ребенка взял военный, то есть он своей жизнью спасал моего ребенка», — рассказала одна из беженок.

Часть мирных граждан сейчас находится на территории ЛНР, и им уже ничего не угрожает. Воспоминания сводятся к одному — украинским военным было наплевать на жизни гражданских. ВСУ-шники стреляли просто заметив на себе косой взгляд.

Таких историй сотни. Бойцы продолжают эвакуировать гражданских, выживших в одной из самых горячих точек на линии соприкосновения. Это одна из важнейших задач, наряду с окончательной зачисткой города от возможно укрывшихся там боевиков. Но наступление не остановилось… пути снабжения украинских войск в расположенном неподалеку Артемовске– отрезаны.

Новое кольцо вокруг очередного скопление ВСУ — неумолимо сжимается.

Я думаю до сегодняшних событий мало кто в России слышал про город Соледар. Хотя заочно знаком точно был — известные с советских времен бело-синие пачки соли — как раз оттуда. Ценные минералы там добывают в шахтах аж с конца XIX века. За это время под землей вырыли настоящий город. Протяженность соляных тоннелей более 200 километров, это масштабнее, например, Петербургского метро! Причем, если в Северной столице самая глубокая станция — в 86 метрах под землей, то соледарские шахты уходят вниз на 300 метров. Они распределены на девяти уровнях, вдоль соляных пластов. Тоннели чередуются с огромными залами, или камерами, как называют их сами шахтеры, с высотой потолков под 25-40 метров.

Всего в окрестностях Соледара пять рудников, на каждом минимум два входа под землю.

Все вместе они формируют уникальную сеть катакомб, точные масштабы которых знают лишь единицы. Лишь малая часть тоннелей была доступна для туристов, в том числе из-за секретности — на глубине 152 метров еще с советских времен были оборудованы секретные склады с оружием. Там миллионы старых стволов. И вот всю эту грибницу вместе с городом Соледаром наверху удалось отбить после нескольких месяцев напряженных атак. А теперь еще предстоит зачистить.

Освобождение Соледара и других предместий Артемовска с севера и юга открывает новую фазу СВО.

После затянувшейся, в том числе из-за осенней распутицы, паузы в масштабных операциях, сейчас, когда почва достаточно промерзла можно ожидать более активное применение тяжелой техники, то есть — более серьезные наступательные действия. Причем и с нашей и с украинской стороны.

Линия соприкосновения более 800 километров, пока самые активные боевые действия шли на Донецком направлении — основном, но, понятно, не единственном.

На возможные «большие маневры» указывают и новые назначения в командовании СВО. О них объявили именно в день прорыва обороны Соледара.

Новым командующим Объединенной группировкой войск стал начальник Генерального штаба, Валерий Герасимов. Сергей Суровикин, который занимал этот пост в последние 3 месяца, становится заместителем, сохраняя при этом должность главкома Воздушно-космических сил.

Еще два зама командующего объединенной группировкой — главком Сухопутных войск Олег Салюков, и заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.

Изменения говорят о повышении статуса спецоперации — все внимание армии, все рычаги управления собираются в один кулак.