Кричала и бесилась: у Спирс случился нервный срыв после того, как ее узнали

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13 лет находившаяся под опекой отца певица, оказавшись, предоставленной сама себе, оказалась в эпицентре скандала.

Певица Бритни Спирс закатила истерику в кафе после того, как посетители стали ее узнавать и снимать на телефоны. В этот момент ее супруг Сэм Асгари был рядом, но утихомирить знаменитость не смог.

Неприятная ситуация произошла в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, сообщило TMZ. Звезда приехала в заведение с мужем и телохранителем. Села за столик, стала выбирать еду и напитки из меню. Но без внимания не осталась. Окружающие тут же увидели рядом Спирс, достали телефоны и стали снимать на видео. Столь пристальное внимание вмиг разозлило Спирс.

Она стала кричать непонятные слова, речь была странной. Муж, как и публика, был шокирован таким поведением. Он даже не пытался утихомирить певицу. Видимо, ему стало настолько стыдно, что вскоре он встал со стула и выбежал из ресторана.

Реакция мужа не угомонила Спирс. Она продолжила возмущаться и говорить странные слова, при этом размахивала меню. Но через несколько минут все же, кажется, осознала происходящее, встала и вместе с телохранителем покинула заведение. Охранник же вернулся, чтобы оплатить счет. С чем связано такое странное поведение, Спирс пока не объяснила.

К слову, жизнь Спирс пошла под откос 13 лет назад. Тогда она после развода с Кевином Федерлайном обрила голову наголо и попала в больницу от передозировки запрещенных веществ. Спустя несколько лет экс-муж получил единоличную опеку над сыновьями. А певицу принудительно поместили под опеку ее отца. С того момента знаменитость и обрушилась с обвинениями на маму. По словам Спирс, именно она придумала план с опекунством, организовала гиперконтроль над ней и превратила ее жизнь в «рабство».

Год назад Спирс удалось добиться в суде отмены зависимости от родственника. Оказавшись на свободе, она столкнулась с некоторыми трудностями. Ее сыновья отказались с ней продолжать общение. Это сильно ранило певицу. Сейчас она мечтает о третьем малыше и в прошлом году начала поиски суррогатной матери.

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