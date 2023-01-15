Власти Молдавии назвали падение ракеты неуважением к суверенитету страны

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Это уже третий случай падения ракеты или ее обломков в Молдавии с начала спецоперации ВС РФ на Украине.

Падение обломков ракеты на территории Молдавии, найденные возле села Ларга в Бричанском районе, на границе с Украиной, является неуважением к суверенитету страны. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, комментируя ситуацию.

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты», — написала Гаврилица в социальной сети.

К слову, это уже третий случай падения ракеты или ее обломков со стороны Украины. Впервые обломки ракеты нашли на севере Молдавии 31 октября. 5 декабря пограничники нашли еще одну ракету — в саду возле города Бричаны. Сейчас же ситуация произошла в третий раз. В связи с этим Молдавия усилила контроль на границе с Украиной.

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