«Было жутко»: дочь покойной Анны Самохиной о последних днях жизни матери

Фото: Кадр из сериала «Цвет пламени»

Российская артистка мечтала о своем последнем выходе в свет, но так и не смогла это сделать.

Актриса Анна Самохина ушла из жизни очень рано. Ее дочь Александра Самохина рассказала о том, что прямо перед смертью ей было очень жутко общаться с матерью, пишет StarHit.

По ее словам, буквально за пару дней до смерти, Анне Самохиной дали звание заслуженной артистки России и она очень хотела пойти на церемонию. Она даже поинтересовалась у своей семьи, что ей лучше надеть.

«Для нас это звучало жутко, ведь было понятно, что ни на какую церемонию мама уже не пойдет», — рассказывает Александра.

Девушка также добавила, что с умирающим человеком происходит метаморфоза: одна его часть умирает, а вторая — жива.

В 2010 году у актрисы Анны Самохиной был обнаружен рак желудка четвертой стадии, который убил ее за несколько месяцев. Анны не стало в возрасте 47 лет.

Последние дни жизни актриса провела в петербургском хосписе. У актрисы осталась дочь Александра, с которой они стали близки только после обнаружения рака. Наследница пошла по стопам мамы — окончила Петербургскую государственную академию театрального искусства и снимается в кино. Внешне с мамой они похожи как две капли воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ольга Орлова рассказала о дружбе с покойной Анной Самохиной.