Румынский министр уснул в прямом эфире в ходе обсуждения Украины

Министр сельского хозяйства Румынии Дэа уснул в прямом эфире во время обсуждения Украины

Фото: STEPHANIE LECOCQ / ТАСС

Вместо ответа на вопрос ведущей зрители услышали зычный храп чиновника.

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире во время обсуждения негативных последствий украинского конфликта. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

Ведущая эфира предоставила министру слово по телефону, однако вместо ответа послышался храп. Ведущая окликнула чиновника, однако тот не отреагировал, после чего журналистке ничего не оставалось, как пообещать перезвонить позже.

В свою очередь гости программы в студии не смогли удержаться от смеха, а видео с курьезным эфиром стало вирусным в соцсетях.

Сам Дэа отрицает, что уснул во время эфира. Позднее он заявил журналистам, что, когда ему позвонили по телефону из студии, он снял трубку и вышел в прямой эфир. Дальнейшее же он объяснить затруднился.

В апреле прошлого года Белый дом опубликовал видео, на котором президент США Джо Байден задремал на церемонии ввода в строй атомной подлодки USS Delaware. На кадрах видно, как Байден примерно полминуты стоит, закрыв глаза, во время торжественных залпов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская в прямом эфире перебила матом речь главы полуострова Сергея Аксенова. Инцидент случился в ходе трансляции местного телеканала.