Жена Костомарова сообщила о состоянии мужа на третий день госпитализации

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Знаменитый фигурист все еще находится в клинике. Предвидятся ли улучшения?

Состояние чемпиона Олимпиады 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала жена фигуриста Оксана Домнина.

«Пока ничего не могу сказать. Ни хорошего, ни плохого», — заявила Оксана Домнина.

На данный момент известно только о том, что с каждым днем его самочувствие ухудшается. Сейчас состояние Костомарова медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в больницу 10 января. В Коммунарке он находится под круглосуточным наблюдением врачей, в клинику уже приезжал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Что стало причиной резкого ухудшения самочувствия, пока точно неизвестно. Но, по заявлению отца фигуриста Сергея Костомарова, его сын в прорубь не окунался перед этим. Поэтому информация не более чем слухи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как двусторонний гидроторакс может повлиять на состояние здоровья Костомарова. Специалист рассказал, что диагностирование даже двусторонней пневмонии в сочетании с двусторонним гидротораксом все-таки дает шансы на спасение и выздоровление. Все также зависит от количества жидкости в плевральной полости.