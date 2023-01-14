Инна Чурикова последние дни провела в Боткинской больнице

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Народная артистка СССР была госпитализирована еще в январские праздники.

Народная артистка СССР Инна Чурикова последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда по данным источника 5-tv.ru, она была доставлена 4 января.

Из дома поздно ночью знаменитость забрала частная «скорая помощь» в тяжелом состоянии. Предварительно, с возрастом у Инны Михайловны развилось много хронических заболеваний.

О смерти легендарной актрисы общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, прощание с легендой советского и российского кино пройдет в ее родном театре 17 января. Администрация уже публично обратилась с просьбой о захоронении Чуриковой на Новодевичьем кладбище.

Известно, что сегодня в связи с трагической новостью спектакли в театре Ленком отменены. Варшавер отметил, что играть в этот печальный для труппы день комедию «Женитьба Фигаро» неуместно.