Власти ДНР пообещали беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство

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Пушилин на встрече с жителями освобожденного города напомнил, что теперь они в России.

Всех нуждающихся жителей освобожденного Соледара обеспечат работой. Им также окажут всю необходимую социальную помощь, в том числе начнут выплату пенсий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во время посещения пункта временного размещения беженцев из Соледара, передает РИА Новости.

«Сейчас приходите в себя. Вам здесь окажут поддержку и расскажут, где что. Главное — прийти в себя. По документам не теряйте время. Кому нужна работа — специалисты будут приезжать, буду направлять поручение в министерство труда и социальной политики, чтобы рабочие места были предоставлены», — сказал Пушилин.

Что касается пенсий, то их начнут выплачивать в течение одного месяца после подачи необходимого набора документов. По словам Пушилина, их сбор не должен занять у граждан много времени.

Врио главы ДНР отметил, что механизмы восстановления освобожденных территорий к настоящему времени отработаны, поэтому эта деятельность будет идти «не с чистого листа» и займет гораздо меньше времени, чем в Мариуполе и Волновахе.

«К сожалению, они (киевские власти — ред.) не считают это своей землей, и поэтому уничтожают и жителей, и инфраструктуру, особенно при отступлении. К сожалению, это так. Мы как жители Донбасса прекрасно понимаем, что все отстроим. Тем более сейчас мы уже Россия. Все отстроим, все восстановим», — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что сейчас жители Соледара начнут понимать, «что такое забота о гражданах, что такое забота о населении, забота о молодежи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара.