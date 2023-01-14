Политолог Мезюхо заявил о сходстве Молдавии с Украиной в попрошайничестве

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen

Республика неспособна противостоять России ни в каком плане, включая экономический.

Второй попрошайкой после Украины становится молдавская республика. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо. Страна находится в долгах, а ее валовой внутренний продукт уничтожен.

«Молдавия уже становится второй „попрошайкой“ после Украины, а Майя Санду (президент Молдавии) демонстрирует такие же тоталитарные наклонности, как и Зеленский (президент Украины)», — прокомментировал эксперт.

Собеседник подчеркнул, что молдавской стороне следовало бы заняться налаживанием нормальных социально-экономических отношений с РФ, вместо того, чтобы бороться с ее культурой. Подобная борьба, говорит политолог, вредит, в первую очередь, согражданам Санду, что зарабатывают на российской территории. Их доход составляет часть республиканского бюджета.

Таким образом, нынешний путь Санду — путь экономической деградации. Молдавское государство не сможет противостоять Российской Федерации ни в каком плане, включая экономический.

Перед этим бывший спикер парламента Молдавии Михай Гимпу призвал остановить русский язык, который, по его словам, «душит» родной язык республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем «Газпром» пригрозил Молдавии из-за Украины.