В «Ленкоме» раскрыли детали прощания с Инной Чуриковой

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Руководство обратилось с просьбой к властям выделить место для великой актрисы на Новодевичьем кладбище.

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится 17 января в ее родном театре «Ленком». Об этом РИА Новости сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса», — добавил он.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, советской и российской актрисы театра и кино Инны Чуриковой не стало сегодня на 80-м году жизни. Известно, что знаменитость умерла в больнице. Детали ее госпитализации и причины смерти пока не раскрываются.