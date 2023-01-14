Небо. Самолет. Девочка: российские пассажиры приняли роды в воздухе

Фото, видео: Telegram / Авиакомпания «Уральские авиалинии»; Пресс-служба «Уральские авиалинии»; 5-tv.rс

Одним маленьким пассажиром стало больше на борту судна «Уральских авиалиний», которое летело из Москвы в Таджикистан.

Невероятная история случилась накануне на борту воздушного судна «Уральских авиалиний». На высоте в несколько тысяч метров пассажиры и бортпроводники приняли роды у одной из пассажирок. Все произошло внезапно — беременная пожаловалась на боли в животе, оказалось, что малыш просится на свет.

Одним из первых, кто откликнулся на помощь — молодой бортпроводник Виктор Ким. В его жизни такая история произошла впервые, но он не растерялся. Вспомнил теорию из обучающих курсов и применил на практике.

Первое, что сделал молодой человек, позвал на помощь пассажиров-медиков. К счастью, таких оказалось на борту четверо — неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог, и все включились в процесс, а Виктор помогал им: оборудовал место для родов, подавал лекарства, приносил горячую воду. В эти минуты вместо паники молодой человек испытал настоящее счастье. Теперь, уверяет он, будет не страшно присутствовать на родах жены, хоть пока он еще и не женился.

«У врачей была такая слаженная работа, как будто они каждый день это делают… Первое что я помню — акушер, которая принимала роды, крикнула: „Мальчик!“ А потом, спустя какое-то время, другой врач, который руководил процессом, крикнул: „Это девочка родилась!“ Это первые роды в моей жизни, я очень счастлив», — поделился Виктор.

В общей сложности роды длились около часа, маленькая пассажирка появилась на свет абсолютно здоровой — весом два килограмма 600 граммов и ростом 46 сантиметров. По прилету маму и малышку встретила бригада скорой, правда, в больнице семья не задержалась — их уже выписали домой.

В свою очередь представители «Уральских авиалиний» в память о чуде подарили семье годовой абонемент на перелеты. Еще бы — за тридцать лет работы такие события можно по пальцам пересчитать. Несколько лет назад, по словам пресс-секретаря компании Веры Гасниковой, роды на борту случились по пути в Екатеринбург, на высоте в семь тысяч метров. Тогда родился мальчик, которого в честь авиакомпании назвали Уралбеком.

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