Прилепин объяснил увольнение Назарова неотвратимостью судьбы: «Вытащило к рубежу»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Звезда сериала «Кухня» на вопросы журналистов о своем увольнении из МХТ имени Чехова отвечает уклончиво, но эмоционально.

Писатель Захар Прилепин поддержал решение художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского об увольнении актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой из театра.

«Хабенский на тему СВО он никак не высказывался. Однако мучительная правда наших дней в том, что если ты на виду, тебя все равно может вытащить к тому рубежу, где ты должен принять решение и произнести его вслух», — написал Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

По словам писателя, Константин Хабенский наверняка сложил представление о современном украинском национализме благодаря роли Алексея Турбина в экранизации «Белой гвардии». Он призвал худрука МХТ имени Чехова не реагировать на «идиотские сообщения старых добрых друзей» с осуждением его решения.

«У этих оригиналов, что такие сообщения рассылают, они в копии всегда стоят. Потому что они их воспроизводят по несколько раз в неделю по всем знакомым телефонам», — подытожил Прилепин.

Об увольнении Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой ранее рассказал заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, учреждение перестало сотрудничать с артистами после их разговора с Константином Хабенским. Содержание беседы и причину увольнения Верник не раскрыл.

В сети предполагают, что Назарова и Васильеву уволили из-за их скандальных высказываний в соцсетях по поводу специальной военной операции. Вдобавок, в одном из последних интервью звезда сериала «Кухня» похвалил действия Анатолия Белого, сбежавшего из России после начала СВО. Затем он раскрыл внутреннюю кухню МХТ имени Чехова, сообщив об уходе многих коллег по собственному желанию. На этом фоне от него начали отворачиваться поклонники и отменяться концерты.

Сам Дмитрий Назаров на вопросы журналистов об увольнении отвечает уклончиво, но эмоционально. Так, пишет StarHit, он отказался от комментариев в резкой форме и бросил трубку. Порталу MSK1 работавший 20 лет в МХТ имени Чехова актер ответил мягче: «Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак».

В конце прошлого года 5-tv.ru писал, что Дмитрий Назаров выглядел болезненно, когда впервые за долгое время появился на публике. На видео он попал вместе с супругой Ольгой Васильевой.