Восточная мудрость: Китай заменит российское топливо на рынках российским же топливом

Эксперт по энергетике Демидов: Китай вытеснит топливо из РФ с рынков ее же топливом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg; Личный архив Владимира Демидова; 5-tv.ru

Объявление Поднебесной о масштабных планах по превращению в ведущую нефтяную державу содержат важный нюанс, рассказал независимый эксперт в области ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Заявление властей Китая о том, что Поднебесная заменит российское топливо на мировых рынках собственными поставками, свидетельствует о том, что страна нарастила его закупку у России и собирается перепродавать его же. Об этом 5-tv.ru сообщил независимый эксперт в области ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Я думаю, в ближайшее время мы услышим о новых нефтяных державах — Турция, Индия, Китай, Малайзия <…> Китаю сейчас достаточно (нефти и топлива — Прим. ред.), он находится в локдауне. Пока не ясно, как ситуация сложится дальше. Китай сейчас не является сверхпотребителем. Поэтому вполне легко может нарастить запасы и закупки российской нефти, которые потом будет перепродавать», — отметил Владимир Демидов.

По словам эксперта, такая перепродажа не будет иметь для Китая негативных юридических последствий.

«Если это нефть переработанная, то это законно даже в рамках эмбарго на российскую нефть. Если нефть переработана где угодно, кроме России, то она допускается на рынок без каких-либо „потолочных“ цен. А все остальное, я думаю, может быть и сырой нефтью. Чтобы доказать, что она российская, нужно очень постараться», — подчеркнул эксперт.

Для России продажа своих топлива и нефти через Китай будет не так выгодна, как поставки европейским странам напрямую. Однако такой способ все равно позволит извлекать прибыль. Да и размер скидки на них с течением времени будет уменьшаться.

«Я предполагаю, что эта цена дисконтная — от „потолка“ к российской нефти — сейчас будет уменьшаться и уменьшаться. В итоге мы сможем продавать нашу нефть по 55-60 долларов», — подытожил Владимир Демидов.

Ранее Bloomberg сообщил, что Китай может стать ключевым поставщиком дизельного топлива в Европу, заменив на мировых рынках всю российскую солярку. Причина этого — запрет на импорт дизеля из России в западные страны с 5 февраля. При этом страны Европы продолжают закупать в России значительные объемы нефтепродуктов, включая дизтопливо. За 2022 год Евросоюз импортировал из РФ около 220 миллионов баррелей.

Что касается потолка цен — он вступил в силу с 5 декабря и составил 60 долларов за баррель. Его приняли страны Европы, G7 и Австралия. Также Евросоюз отказался от поставок нефти из РФ по морю.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ о запрете поставок российской нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте прописана предельная цена. Указ вступит в силу 1 февраля, дату решения по нефтепродуктам позже определит правительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны G7 хотят установить два потолка цен на российскую нефть.