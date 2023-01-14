Новый вымогатель: к чему может привести в Молдавии «русофобия на экспорт»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

Политический режим республики может привести к гражданскому противостоянию.

Антироссийские заявления в Молдавии прокомментировал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Иван Мезюхо. По словам специалиста, русофобские настроения в стране присутствуют много лет. В частности, там продолжительное время работают националистические политические проекты, враждебно относящиеся к РФ, а также к собственному русскоязычному населению и к относящим себя к русской культуре.

«Я думаю, что Молдавия сегодня действительно идет по такому же националистическому пути, по которому долгие годы шла Украина. В Молдавии должны были бы понимать, к чему приводит национализм. Я думаю, что сегодня политический режим Майи Санду (президент Молдавии) занимается русофобией на экспорт», — прокомментировал Мезюхо.

Собеседник отметил, что вскоре у Евросоюза (ЕС) «появится новый вымогатель» в виде Республики Молдова, а чиновники разного уровня говорят о мифической российской угрозе. Со слов Мезюхо об этом говорил глава службы безопасности информации Молдавии.

«Эти заявления являются подготовкой для вояжей Майи Санду. Она будет ездить по Европе и требовать вступления Молдовы в ЕС и НАТО. Мало им Украины получат теперь еще и Молдавию», — пояснил политолог.

Эксперт уточнил, что молдавская сторона не в состоянии «потянуть» противостояние с Россией ни в экономическом, ни в боевом плане, поскольку ее валовой внутренний продукт (ВВП) уничтожен, а Вооруженные силы находятся на уровне деградации. Общество же разделено на два лагеря, лидер республики раскалывает его еще больше. В случае продолжения такой политики, говорит Мезюхо, это может привести к гражданскому противостоянию.

«Молдавия уже становится второй „попрошайкой“ после Украины, а Майя Санду демонстрирует такие же тоталитарные наклонности, как и Зеленский (президент Украины). Она активно занимается политическими судилищами, и никогда не скрывала своих антироссийских взглядов, последовательна в своем русофобском кейсе», — продолжил политолог.

Мезюхо считает, что Молдавии пора перестать угрожать русской культуре, а заняться выстраиванием нормальных социально-экономических отношений с Российской Федерацией. При антироссийской политике Санду пострадают, в первую очередь, ее сограждане, работающие на территории России, а таковых миллионы. Их заработки составляют часть республиканского бюджета. Таким образом, нынешний путь Санду — путь экономической деградации.

Что касается варианта геноцида в Молдове по примеру Украины, политолог полагает, что российская сторона не допустит подобного сценария. При этом нельзя не осознавать, что политическая ситуация Санду развивается в сторону сдачи страны румынскому государству. К слову, политик является его гражданкой.

«В этом случае возможно возникновение нового горячего военного конфликта на постсоветском пространстве. Санду и ее правительство должны понимать, что Россия не останется в стороне», — подметил Мезюхо.

Собеседник добавил, что в целом политика Санду направлена на утрату Молдавией суверенитета, а главным политиком в стране, по подозрению эксперта, является посол США.

Перед этим экс-спикер молдавского парламента Михай Гимпу призвал остановить в стране русский язык, который, по его словам, «душит» государственный.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ЕС ведет Молдавию к гибели.