Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Людей Незалежной продолжают уверять в том, что в стране все хорошо и у нее много союзников. Однако они ведут свою игру.

Запад не станет инвестировать в восстановление Украины, а все заявления на этот счет являются профанацией. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Ни в какое развитие Украины инвестировать никто не собирался и не собирается. Те, кто платят за смерть, вряд ли рассчитывают, что клиент будет жить. Это очередная профанация для «маленьких украинцев», — сказал дипломат.

До этого первый заместитель главы украинского МИДа Эмине Джапарова заявляла в рамках заседания Совбеза ООН об ущербе, который нанесен критической и гражданской инфраструктуре Самостийной. По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, он составляет более 127 миллиардов долларов.

Джапарова подчеркнула, что восстановление страны станет инвестиционным проектом, предоставляющим возможности международным партнерам использовать наилучшие практики в инженерии, строительстве и передаче технологий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто поссорился из-за денег для Украины.