В МХТ имени Чехова подтвердили увольнение Дмитрия Назарова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Накануне Константин Хабенский вызвал в кабинет известного актера и его супругу после разгоревшегося шума в прессе из-за их высказываний.

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева действительно уволены из МХТ имени Чехова. Информацию об этом «Известиям» подтвердил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

«У художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского вчера состоялся разговор с Дмитрием Назаровым. По итогам встречи актер и его супруга актриса театра Ольга Васильева были уволены из театра 13 января», — пояснил он.

Также Верник добавил, что в настоящее время решается вопрос по вводу других исполнителей в спектакли, в которых ранее были задействованы уволенные артисты.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, поводом для вызова на ковер стали высказывания звездной четы в социальных сетях и скандальное предновогоднее интервью. При этом Назаров на вопрос об увольнении заявил, что ничего официального от театра не получал.